Waar heeft een gemeenteraad eigenlijk iets over te zeggen?

De inrichting van de buitenruimte is sowieso een kerntaak van gemeenten. Zij beslissen waar uiteindelijk dat parkje of poepveldje komt, waar ruimte is voor een parkeerplaats, speeltuin of fietsenstalling.



Binnenshuis zijn zorg en armoede de belangrijkste onderwerpen, zeker sinds de invoering van de Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenteraad stelt de regels vast over het toewijzen van een rolstoel of rollator bijvoorbeeld. En over de hoogte en voorwaarden van bijdrages aan aanpassingen in huis, zoals een traplift of aangepast toilet.