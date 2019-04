Waar is gouden FC Twente-selectie uit 2010 gebleven?

Droomvakan­tie eindigt in kinderach­tig gedoe bij rechter

12:02 DRUTEN/DREUMEL - Een romantische reis die eindigt in een juridische zaak vol gekibbel en tranen. Een 30-jarige Beuningenaar had zich een leukere trip naar Australië en een verstandigere breuk met zijn ex-geliefde voorgesteld. De Arnhemse politierechter boog zich donderdag over ‘kinderachtig gedoe', met verdwenen huisraad van zijn ex - die aangifte had gedaan - als inzet.