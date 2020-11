Waar je ook kijkt, overal duiken sint en piet op achter de ramen

Levensge­vaar­lij­ke actie van vrachtwa­gen in de Achterhoek: ‘Hier hadden doden kunnen vallen’

21 november VARRSEVELD - Op de Twenteroute (N18) schrok Hengeloër Mark zich vrijdagochtend een hoedje. Hij zag een vrachtwagen al lange tijd haastig achter zich rijden, maar toen haalde het voertuig hem voor een stoplicht in. Een onmogelijk actie, aangezien het stoplicht al even op oranje stond. Met alle geluk van de wereld liep het goed af. “Maar ik schrok me kapot.”