Waar liggen die grenzen dan precies? ‘Mag ik even voelen of dat echt leer is?’

‘Goh, wat zag je er leuk uit vandaag”, appt je leidinggevende ’s avonds laat. Kan dat? Nadat we de afgelopen weken doodgegooid zijn met nieuws over ‘grensoverschrijdend gedrag’, wilden we ook wel eens van de lezers van De Gelderlander weten: wat vindt u eigenlijk grensoverschrijdend gedrag?



‘Man, wat een onzindiscussie’, reageren sommige lezers, want ‘je bent er toch zelf bij?’ Maar vaker klinkt er instemming: goed dat we die discussie voeren. Ondanks het nultolerantiebeleid dat de meeste werkgevers zeggen te hanteren en dat altijd ‘strikt’ zou zijn, gaat het volgens lezers geregeld mis: ‘Een hand over mijn hand die op de computermuis lag. Ik zal jou wel eens even laten zien waar je dat document kunt vinden’. Een klacht indienen? Niet deze lezeres: ‘Je kan wel naar HR gaan, maar die dame daar heb ik geneukt’.