Waar zijn alle medewerkers gebleven? Het grote mysterie van de arbeidsmarkt in coronatijd

In de chocoladewinkel van Leonidas staat Nicolette chocolaatjes te sorteren. Ze komt uit Bergen op Zoom, vertelt ze. Maar ze staat vandaag hier in de winkel, omdat er simpelweg geen nieuw personeel te vinden is in Arnhem. Tijdens de coronacrisis was de winkel maandenlang gesloten. Medewerkers werden ontslagen. Maar nu de winkels weer open zijn, is er geen nieuwe chocolatier meer te vinden. ,,Dus lopen alle vaste krachten de gaten dicht.’’