Waarom de aanleg van glasvezel in Nederland stokt

Directeur Eric Vos van E-Fiber weet het nog goed. In 2002 startte hij de Glasvezel Netwerk Exploitatie Maatschappij (GNEM). ,,Ik woon in het buitengebied van Zeist in Den Dolder en de internetverbinding is daar als stroop. Toen heb ik een businessplan geschreven om Nederland te verglazen.''



Het plan uitvoeren bleek geen sinecure, Vos kreeg van alle banken nul op het rekest. ,,Glasvezel was duur, er moest veel geld in'', blikt hij terug. ,,Ook zagen ze het belang niet. We hebben toch KPN en de kabelaars met hun netwerken, kreeg ik te horen.''



De doorbraak volgde toen Vos twee jaar later Dik Wessels tegen het lijf liep. In de onlangs overleden VolkerWessels-topman vond hij een geestverwant, die brood in glasvezel zag. Samen begonnen Wessels en Vos het bedrijfje Reggefiber. ,,Al snel konden we aan de slag. Een huis aansluiten kostte nog 3.500 euro per huishouden, nu kan dat al voor 600 tot 700 euro.''