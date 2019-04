Waarom De Gelderlander Karst T. nog steeds Karst T. blijft noemen

Tien jaar na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn, laten wij op de site nogmaals uitgebreid de impact zien van de aanslag die Karst T. op 30 april 2009 pleegde. Een reconstructie van zijn levenswandel, herpublicatie van de heftige foto’s en een verslag van een bijzondere ontmoeting tussen een van de slachtoffers die ernstig gewond raakte en mr. Pieter van Vollenhoven.

Daarom: rubriek over journalistieke keuzes van De Gelderlander. Deze week: de naam van een aanslagpleger, tien jaar na dato

Karst T.. Zo blijven wij de aanslagpleger noemen. Ondanks dat zijn volledige naam bij velen bekend is en ook op internet zo te vinden is, noemen we bij De Gelderlander niet zijn achternaam.



Dat oogt in eerste instantie misschien wat gek. Veel andere media melden de volledige naam namelijk wel. En wij publiceren dan weer wel een getekend portret van T. en de confronterende foto, waarop te zien is hoe hij na de aanslag dood in de auto lag waarmee hij zeven mensen doodde en vele gewonden op straat achterliet. Een foto die destijds ook al de tongen los maakte bij veel van onze lezers, maar die in al zijn rauwheid en pijnlijkheid wel dé nieuwsfoto van deze tragische gebeurtenis vormde.

Waarom laten we al die details zien en noemen we dan toch zijn achternaam niet? Daarover hebben we op de redactie stevig gediscussieerd. In 2009, na de aanslag, noemden we de volledige naam van de dader bewust niet. Die lijn zijn we altijd blijven vasthouden, hoewel enkele jaren geleden per ongeluk zijn achternaam wel een keer gepubliceerd is bij ons. Is er reden om van die lijn van 2009 af te wijken?

Inmiddels leven we in een andere tijd. Met de privacy van daders wordt inmiddels soms anders omgegaan dan toen. Ons stijlboek, waarin de eigen richtlijnen staan over hoe om te gaan met verdachten, zegt dat het recht op privacy bij overleden daders in principe vervalt. In principe. ‘Er kunnen morele overwegingen meespelen'.

En dat is precies de reden waarom we de volledige naam niet noemen. In tegenstelling tot daders van aanslagen ver weg of in andere provincies woont de familie van T. dichtbij, midden in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. Die familie, die aan heeft gegeven niet te willen reageren, heeft er niet om gevraagd om tien jaar na dato lastig gevallen te worden over het feit dat zij de moeder, vader, zus of neef van Karst waren. Het is altijd zaak om óók rekening te houden met nabestaanden, aldus ons eigen stijlboek. Dat was in 2009 zo. Dat is nu niet anders.