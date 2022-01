Waarom de krant soms te laat of niet bezorgd wordt: ‘Ik raak gestrest als ie er niet is’

Ciska Noy is al meer dan dertig jaar abonnee van De Gelderlander (en daarvoor Dagblad Rivierenland en Tielse Courant). ,,En al die jaren nooit problemen gehad met de bezorging’’, zegt de inwoonster van de Wageningse wijk Noordwest. ,,Dat is echt iets van de laatste tijd.’’

Terugkijkend constateert Noy dat voor haar de ellende vorig jaar najaar begon. ,,Het klinkt misschien gek, maar daar raakte ik een beetje gestrest van. We zijn gepensioneerd en lezen dan samen de krant en dan praat je er over. Dat mis ik als er geen krant komt.’’

‘We betalen niet voor niets’

Noy vindt dat de krant wél bezorgd moet worden. ,,We betalen niet voor niets abonnementsgeld. Als De Gelderlander pretendeert een ochtendkrant te zijn, dan moet ze er maar voor zorgen dat er voldoende bezorgers te zijn om dat waar te maken.’’

Als het De Gelderlander niet lukt om bezorgers te vinden, is Noy best bereid om de krant bijvoorbeeld bij de plaatselijke Spar op te halen. ,,Of op een ander afhaalpunt. En ze mag ook best om 08.00 uur komen. Ik sta toch niet meer om 07.00 uur op. Maar dat geldt voor een hoop andere mensen natuurlijk niet.’’

Opzeggen komt niet direct in haar op. ,,Maar ik weet dat veel andere mensen in de wijk daar heel anders over denken. Er is vaak een hoop gemopper.’’

Arbeidsmarkt overspannen

Wat is er aan de hand? Job Muller, directeur distributie DPG Media en ook verantwoordelijk voor de bezorging van De Gelderlander, legt uit:



,,In het overgrote deel van de gebieden lukt het ons nog altijd om de krant op tijd in de bus te krijgen, maar er zijn ook gebieden waar het probleem erg hardnekkig is. We komen achthonderd bezorgers tekort. De arbeidsmarkt voor dit werk is totaal overspannen. We zijn niet de enige sector die problemen heeft. De horeca en winkels hebben dezelfde problemen als wij. De mensen zijn gewoon niet te vinden.’’

Krant iets later: bel na 09.00 uur

Het structurele tekort aan bezorgers heeft tot gevolg dat de krant in sommige wijken of plaatsen later wordt bezorgd, aldus Muller. ,,Veel bezorgers moeten inmiddels dubbele wijken lopen en dat kost dus dubbel zo veel tijd. Daardoor kan het tegenwoordig tot wel 09.00 uur duren voordat de krant in de bus valt. Wij vragen abonnees dan ook om tot dat tijdstip te wachten met bellen naar onze klantenservice.’’

Het aanbod voor dit soort werk is enorm, is Mullers conclusie. ,,Dus mensen kunnen ook iets gaan doen waar ze minder vroeg voor hoeven op te staan. Ik denk alleen niet dat iedereen weet dat je er lekker mee kan verdienen als je meerdere wijken aan elkaar koppelt, zeker op zaterdag.’’

DPG Media probeert de krant voor 07.00 uur in de brievenbus te krijgen op doordeweekse dagen en op zaterdag voor 08.00 uur. Dat lukt voor het overgrote deel wel, benadrukt de baas van de distributie-afdeling. ,,Sterker nog: heel veel mensen krijgen de krant vroeger dan ooit, omdat bezorgers extra wijken lopen en dus heel vroeg beginnen. Maar bij zo’n 10 tot 12 procent van onze abonnees lukt het helaas niet op tijd.’’

Dany Gouri, Specialist Bezorging bij DPG, voegt daaraan toe dat er op allerlei manieren geworven wordt. Hij is drie keer bij het azc in Wageningen geweest om bezorgers te vinden. ,,Ze willen graag en hoeven de Nederlandse taal nog niet machtig te zijn.’’



Gouri tekende tijdens zijn bezoekjes de gegevens op van meerdere goede kandidaten, maar die waren op dat moment nog te kort in ons land om al een BSN-nummer, vereist om te mogen werken, aan te vragen. ,,Ze waren vier maanden in Nederland, en je moet minimaal een half jaar hier zijn. Nu alles weer mag, gaan we snel weer die kant op.’’

Quote Ik vind het juist heerlijk om ’s ochtends vroeg in alle stilte en rust de kranten rond te brengen. Je bent ook zelfstan­dig bezig en je kunt lekker je eigen ding doen Rachel Spies, Bezorger

Rachel Spies (46) heeft sinds twee jaar een eigen wijk in Otterlo, Wekerom en omgeving. Ze kent de problemen in de wijk Wageningen-Noord.

Uiterste best

De bezorgers die er wel zijn, doen hun uiterste best volgens Spies, maar ook aan hun inzet zit een maximum. ,,Ze proberen zoveel mogelijk weg te werken, maar vaak hebben ze ook een andere baan en er zit ook een uiterst bezorgtijdstip aan de krant.’’

Zelf geniet Spies van haar ochtendbaan. ,,Ik vind het heerlijk om ’s ochtends vroeg in alle stilte en rust de kranten rond te brengen. Je bent ook zelfstandig bezig en je kunt lekker je eigen ding doen.’’

Ze weet wel dat voor het bezorgen van een ochtendkrant je vroeg uit de veren moet. ,,Daar zijn de meeste mensen toch niet zo van. Maar als je dat wel wilt of kunt, is het wat mij betreft een perfecte bijbaan voor jongeren. Vanaf 15 jaar mag je krantenbezorger worden.’’

Niet onbelangrijk, het krantenbezorgvak verdient lekker, vindt Spies. ,,Als je een beetje doorloopt, lopen je verdiensten ook alleen maar op. Mooi toch?’’

Hoofdredacteur Joris Gerritsen liep al eerder mee met krantenbezorgers.

‘Het liefst zou ik opspringen, een krant pakken en die komen bezorgen’ ‘Ik weet niet tot wie ik me moet richten en dus mail ik maar naar u.’ Met grote regelmaat krijg ik mails die met deze zin of een vergelijkbare zin beginnen. Mails waar de frustratie en het ongenoegen vanaf spatten. De haperende bezorging van de krant is waarschijnlijk de grootste frustratie van onze lezers dus het is logisch dat ze dat ongenoegen uiten. Ook richting mij. Het liefste zou ik opspringen, een krant pakken, en die vervolgens hoogstpersoonlijk langs gaan brengen. Een heel enkele keer, op een zaterdag, als ik een mail krijg van iemand uit mijn eigen buurt, doe ik dat ook. Een druppel op een gloeiende plaat. Ik weet het. Quote Geef de bezorgers dan meer geld, zult u misschien denken, maar zo simpel is het niet Joris Gerritsen, Hoofdredacteur De Gelderlander Uiteraard kan ik nu schrijven dat het overgrote deel van onze lezers de krant nog steeds elke dag, ruim op tijd in de brievenbus heeft. Zelf hoor ik, ik slaap vrij licht, bijna dagelijks stipt om 05.00 uur de auto van de bezorger stoppen en de brievenbus klepperen. Maar daarmee zou ik het bezorgprobleem te veel bagatelliseren. Want er is wel iets aan de hand. DPG Media, waar De Gelderlander toe behoort, kent een ernstig bezorgerstekort. Geef ze dan meer geld, zult u misschien denken, maar zo simpel is het niet. In heel Nederland ligt het werk voor het oprapen en veel sectoren kampen met een personeelstekort. Momenteel wordt er op diverse manieren aan een oplossing gewerkt maar voorlopig moeten we het hebben van de groep bezorgers die er is. Mensen waar we blij mee zijn. Veel van hen lopen graag een wijk extra zodat de krant toch wordt bezorgd. Dit betekent wel dat de krant ook iets later kan komen. Met u, hopen wij dat dit probleem zo snel mogelijk verholpen is, maar tot die tijd vragen wij uw begrip. Joris Gerritsen, hoofdredacteur De Gelderlander

