Waarom een provincie vervuilende fabrieken wil gaan opkopen

De provincie zit net als heel het land gevangen in de stikstofcrisis. Doordat we in Nederland te veel stikstof hebben, gaan delen van de natuur er al jaren op achteruit. Dat mag niet volgens Europese regels. Zo lang dit niet op orde is, kunnen veel wegenprojecten en woonwijken niet gerealiseerd worden, omdat daar ook weer stikstof bij vrijkomt. Gelderland wil nu haast maken met maatregelen, zodat boeren én bouwers zekerheid hebben over hun toekomst. Den Haag heeft miljarden beloofd voor de aanpak van deze problemen en Gelderland kan niet wachten hier een deel van uit te geven.