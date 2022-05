Waarom een provincie vervuilende fabrieken wil opkopen

column thomas verbogt Pingelen is ook een prettig woord, het heeft iets goedmoe­digs

Aangenaam gisteren in deze krant een stuk over pingelen te lezen. De kunst van het. Want dat is het, een kunst. Pingelen is ook een prettig woord, het heeft iets goedmoedigs, betekenis ervan is niet van wezenlijk belang, je doet het, maar je hoeft het ook niet te doen.

