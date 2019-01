Waarom ‘een rustige oudejaarsnacht’ niet bestaat

Enkele uren later sijpelden andere berichten naar buiten. Over een complete straat met gesneuvelde ruiten in Opijnen als gevolg van een vuurwerkbom. Over de tientallen branden waar de brandweer de handen aan vol heeft gehad. Tal van opgeblazen vuilniscontainers ook. En over burgemeesters en politiebazen, ook de onze, die helemaal klaar zijn met het geweld tijdens jaarwisselingen. Wat was het nou, zult u zich als lezer afgevraagd hebben? Een rustige of een onrustige jaarwisseling?