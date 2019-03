Waarom jihadist Yago R. in Yago Riedijk veranderde

Kan een verdachte die je de ene week met initialen aanduidt op de site en in de krant een week later ineens met naam, toenaam en foto in artikelen voorbij komen? Ja, dat kan. Dat gebeurde met Yago R., of liever gezegd Yago Riedijk. De Arnhemse jihadist en spijtoptant zit gevangen in Syrië en wil graag terug naar Nederland met zijn Engelse ‘jihadbruid’. Vanwege de aandacht voor laatstgenoemde persoon in Engeland staat Yago daar al wekenlang in de schijnwerpers van kranten en televisiezenders. Yago werd er van begin af aan volledig herkenbaar en met naam en toenaam opgevoerd. De Britse pers heeft haar eigen regels en duidt verdachten altijd met naam en toenaam aan.