Waarom jongeren zich laten verleiden tot ‘bijbaan’ in drugs

Jeffrey* is 13. Hij blowt, snuift, dealt en steelt. Op z’n elfde draaide hij al met één hand een shaggie. Hij werd van school getrapt omdat ’ie die in de fik probeerde te steken. Het ventje - vader spoorloos, moeder drugsverslaafd - was een van de klantjes van Jonathan van Hout, jongerenwerker in een dorp rond Eindhoven.



Op internet gaat al enkele jaren een filmpje rond waarin het joch al rokend zijn verhaal doet. Zijn relaas is zo bizar dat veel mensen denken dat het nep is, blijkt uit de reacties. ,,Maar echt, dat verhaal klopt gewoon”, bezweert Van Hout.