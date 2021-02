Waarom meer nodig is dan geld voor de problemen met jeugdzorg: ‘Er zijn echt jongeren waar nu geen plek voor is’

Frijns krijgt eerste pole in carrière niet verzilverd in Diriyah

27 februari Robin Frijns heeft de zege in de E-Prix van Diriyah niet kunnen pakken. De Limburger startte van poleposition in de tweede race van dit seizoen in de Formule E, maar moest vroeg in de race de Brit Sam Bird voorbij laten gaan. De Nederlandse coureur uit het team van Envision Virgin Racing wist wel tot het einde de tweede plaats vast te houden.