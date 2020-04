Waarom niet al het coronanieuws van de Gelderlander gratis is

Wij zijn echter niet doof voor de roep van een deel van ons publiek. Juist omdat bepaalde informatie van levensbelang kan zijn, bieden we artikelen met cruciale informatie gratis aan. Dat geldt ook voor informatieve stukken over bijvoorbeeld de maatregelen die in het openbare leven gelden, over wat de symptomen van corona kunnen zijn en over de ontwikkeling van een vaccin.



Ook onze liveblogs, waar we van uur tot uur alle ontwikkelingen verslaan, zijn gratis te volgen. De interviews, achtergronden, reportages en duidende verhalen zijn wel premium. Want journalistiek is niet gratis.



Verhalen komen niet vanzelf

De redactie werkt elke dag bijna de klok rond om de verhalen te brengen. Journalistiek is werk dat betaald moet worden, het vergt tijd en menskracht om de coronacrisis en de gevolgen daarvan dagelijks te verslaan. Het virus was er ineens, maar de verhalen daarover komen niet vanzelf.



Niki van der Naald is chef nieuws en online. Zij schrijft over journalistieke keuzes. Vragen? n.vdnaald@gelderlander.nl