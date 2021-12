Waarom prikt de ene regionale GGD wel door met kerst en de andere niet?

Gelderland-Midden, de regio rond Arnhem en Ede, kiest de middenweg. Hier kan de prikstraat een zeldzaam uitje vormen op tweede kerstdag, op eerste kerstdag is alles dicht. Volgens een woordvoerder van de GGD Gelderland-Midden gaat het prikken sneller dan gedacht. Extra opening op eerste kerstdag is ook niet nodig. Op tweede kerstdag is bijvoorbeeld de prikpost in Elst maar beperkt open. ,,Het gaat heel snel. Dit lukt dankzij de inspanning van heel veel mensen de afgelopen weken. Het is dus niet nodig om onze mensen te vragen ook op deze dagen te komen werken”, zegt een woordvoerder.



In Gelderland-Zuid wordt zelfs helemaal niet geprikt met kerst. En ook op 1 januari zijn de deuren van alle prikposten gesloten. Dat lijkt toch raar in een periode waarin veel volwassenen snakken naar een boosterprik.



Volgens een woordvoerder is het echter het bewijs dat in Gelderland-Zuid maximaal geprikt wordt. Er is op alle andere dagen voldoende capaciteit voor alle mensen die op dit moment aan de beurt zijn, stelt de GGD daar. ,,We zitten met de overige dagen aan de maximale capaciteit van wat we moeten prikken, dus het is niet nodig om tijdens de kerst en jaarwisseling te prikken. Daarnaast is het natuurlijk makkelijker om medewerkers buiten de feestdagen in te roosteren.”