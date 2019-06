Waarom schippers ontgassen op de Waal? ‘Omdat het mag!’

Het draait volgens de schipper vaak om de stof naphta, een olieproduct. In andere landen is het verboden om deze stof te laten ontsnappen in de lucht. Maar in Nederland geldt dat verbod niet. ,,In Nederland mag je het spul gewoon de lucht inblazen als je op meer dan 500 meter van bebouwing af bent. Als er dan een wolk richting Gendt waait is dat pech voor die mensen.”



Een ontgasinstallatie extra aan de Waal bij Nijmegen, zoals de SP bepleit, zou het probleem niet verhelpen. ,,Ik zou daar alleen maar stoppen als het moet. Als ik van Rotterdam naar Amsterdam moet kom ik niet langs Nijmegen. Dus doe ik het ook niet. Eigenlijk zou er overal waar je moet lossen gelijk een installatie moeten zijn. Maar grote oliebedrijven regelen dat niet omdat het niet hoeft.”



Volgens Tom is het een problematiek die overal speelt. ,,Zeeschepen spoelen hun schip schoon op zee en lozen het afval gewoon in de zee. Tussen Antwerpen, waar ook een verbod is en Nederland varen de schepen uren op en neer op een kanaal. Die boeren worden daar helemaal stoned.”



Het enige wat helpt is dus een verbod. ,,Maar niemand doet er wat aan. Die SP’ers moeten niet op die landtong bij Fort Pannerden gaan zitten maar met hun kont in de Tweede Kamer. Daar moeten ze het gewoon direct verbieden.”