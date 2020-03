Waarom we het zo lastig vinden om in quarantaine te gaan

Het coronavirus heeft in korte tijd het dagelijks leven in Nederland volledig op zijn kop gezet. Besmettingen stapelen zich op en de adviezen zijn duidelijk: blijf zoveel mogelijk binnen en mijd onnodig sociaal contact. Waar sommige mensen zonder veel moeite een aantal dagen thuis kunnen blijven, zeggen anderen ‘helemaal gek’ te worden. Hoe kan dat?

,,Mensen hebben kennelijk vooral de behoefte om samen met anderen te zijn’’, zegt Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Het is niet zo dat het land volledig op slot zit. Dus je kunt gewoon naar buiten om een wandelingetje te maken. Maar het mijden van sociale contacten vinden sommige mensen lastiger dan anderen.’’



Volgens de hoogleraar heeft dat vooral te maken met je persoonlijkheid. De één kan namelijk beter tegen alleen zijn dan de ander. ,,Dat komt mede door verschillen in hoe introvert of extravert mensen zijn.’’, aldus Vonk. ,,Bij extraverte personen denken we vaak aan mensen die alles eruit gooien, terwijl een introvert iemand juist wat meer gesloten is. Maar is nog een andere dimensie.’’

Opladen in de kroeg

De dimensie waar Vonk het over heeft, gaat over het krijgen van energie. ,,Er zijn mensen die zich helemaal opgeladen voelen na een avond in de kroeg, maar anderen worden juist moe van al dat contact op zo'n avond.’’ Dat verklaart waarom een introvert iemand doorgaans minder moeite heeft met binnen blijven dan een extravert persoon. ,,Als je behoefte aan contact groot is, dan zul je het zo nu en dan best lastig kunnen krijgen’’, zegt Vonk.

Quote Ik heb soms het gevoel dat mensen nog liever naar het front gaan dan thuis op de bank te zitten

Een andere verklaring voor het ‘gek worden’, is gewenning. Vonk: ,,Heel veel mensen zijn gewend om in een soort race te leven. Ze vliegen de hele dag van hot naar her: kinderen naar school, door naar werk, kinderen naar de sport, zelf sporten. Nu dat niet meer kan, lijkt het alsof je leven op pauze wordt gezet.’’



De hoogleraar denkt ook dat we tegenwoordig niet meer goed kunnen genieten van niets doen. ,,Op internet gaat een plaatje rond, waarop staat: ‘onze voorouders moesten naar het front om te vechten voor hun toekomst, en het enige dat jij hoeft te doen is thuisblijven en op de bank zitten’. Ik heb soms het gevoel dat mensen nog liever naar het front gaan dan thuis op de bank te zitten’’, zegt Vonk lachend.