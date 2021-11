Waarom zo negatief? Corona gaat echt wel weer voorbij

Zelfs op de app gaat het nergens anders over: krijgen we een lockdown?

Is er reden tot optimisme? Is de situatie rond corona nu beter dan bijvoorbeeld een jaar geleden? Of zitten we juist veel dieper in de ellende? Coronaverslaggevers Albert Heller en Eric Reijnen Rutten zijn het aan de vooravond van een dreigende lockdown niet eens. Dit appten ze elkaar.

7:01