Waarschuwing voor levensgevaarlijke situaties bij Schotse hooglanders op de Veluwe: ‘Het is geen kinderboerderij’

Stikstof? Landbouw moet groot blijven om wereldwijd van belang te kunnen zijn

22:30 EDE - We moeten naast de boer gaan staan! We moeten kijken wat innovatie kan doen! Kandidaten van de bepalende partijen in de huidige Tweede Kamer houden vol dat een halvering van de veestapel niet nodig is om de stikstofcrisis te bezweren. Bovendien, zegt Jaco Geurts van het CDA: onze rol als voedselexporteur is nodig om in de wereldpolitiek een rol te blijven spelen.