Waarschuwing voor weekend vol windstoten: ‘Boswandeling? Doe maar niet’

Dit weekend het bos in voor een frisse wandeling? Doe maar niet, zegt de Veluwse boswachter André Donker. Met voorspelde windstoten tot 90 kilometer per uur en verzwakte bomen door de gortdroge zomer kunnen er flinke takken of zelfs bomen naar beneden komen. ,,Gebruik je gezond verstand.’’

Als de weersvoorspellingen kloppen, staat Oost-Nederland een onstuimig weekend te wachten. Zeker op zaterdag trekt de zuidwestenwind flink aan. ,,Ja, het gaat behoorlijk waaien’’, bevestigt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Aan zee wordt het stormachtig’’, windkracht 8 dus. ,,Maar ook landinwaarts verwachten we windkracht 5 of soms 6. Zeker in open gebieden kunnen hierbij windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur voorkomen.’’

Volgens de weerman is alertheid dan ook geboden. ,,Vanaf 75 kilometer per uur spreken we van een zware windstoot, dus dit soort windvlagen is echt wel stevig. Dan moet je niet met een lege aanhanger op de dijk gaan rijden.’’ Of dergelijk windvlagen een boom kunnen vellen? Klaassen durft het niet te voorspellen: ,,Daar ben ik geen expert in.’’

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Met een lege aanhanger over de dijk? Geen goed idee, zegt weerman Raymond Klaassen. © Politie

Moeilijk herstel

Volledig scherm Boswachter André Donker. © André Donker Wie vanuit zijn expertise wel een verwachting uitspreekt, is André Donker, boswachter in Kroondomein Het Loo en ‘Wildlife’-docent toegepaste biologie. Hij vertelt dat de aangekondigde windstoten normaal gesproken geen boom omver krijgen, maar sluit het op dit moment ook niet uit. ,,Na de storm van vorig jaar mei hebben we te maken gehad met een lange periode van droogte, waardoor aangetaste bomen moeilijk konden herstellen’’, zegt Donker.



Waar vallende bomen vermoedelijk uitzonderingen zullen zijn, deelt de boswachter wel een waarschuwing: ,,De kans op vallende takken is wel behoorlijk. Een verzwakte boom kan takken afstoten om andere meer ruimte te geven. Als zo'n dode tak van formaat is, wil je die niet op je hoofd krijgen.’’ Geen boswandeling dus? ,,Ik zou het niet aanraden. Wees verstandig: ga lekker de heide op als je wilt uitwaaien.’’

Brandweer

De brandweer in Beekbergen neemt in ieder geval vast het zekere voor het onzekere en informeert burgers over de juiste handelswijze bij stormschade. Via een afbeelding op Facebook laat het korps zien wanneer de brandweer wel of niet moet worden ingeseind.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland snapt die actie wel: ,,Het komt nog wel eens voor dat mensen bellen voor een omgevallen boom in de berm of tuin. Maar wij zijn geen hoveniers. We komen graag, maar de brandweer is bedoeld voor situaties die (mogelijk) gevaar vormen voor mens of dier. Daar proberen we burgers bewust van te maken.’’