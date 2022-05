Waarschuwing: zet nog gauw planten vast en berg tuinmeubels op vanwege naderend onweer

Vier mensen ‘willekeu­rig’ op straat neergesto­ken in Noors dorpje

Een man heeft in het zuidoosten van Noorwegen ‘willekeurig’ mensen neergestoken met een mes. Zeker vier mensen zijn gewond geraakt, van wie er een in kritieke toestand verkeert. De politie heeft de vermoedelijke dader gearresteerd. Over een motief is nog niets bekendgemaakt.

