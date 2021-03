‘Wacht effe, ik zit nog te poepen’. Grote frustratie over overlast visvijver

Meer dan 850 handteke­nin­gen voor referendum over bebouwing Veur Lent: ‘Het leeft enorm in de stad’

13:18 NIJMEGEN - Het is Paul Eigenhuijsen, gemeenteraadslid van VoorNijmegen.Nu, gelukt om meer dan 850 handtekeningen te verzamelen voor een referendum over woningbouw op Veur Lent. Daarvoor had hij tot donderdagmiddag twaalf uur de tijd.