‘Wacht maar tot je een leuke vent vindt’

Vrijdaginterview Marike Jager verbaast zichzelf: ‘Tjee, wat heb ik nu weer gemaakt!’

10:10 NIJMEGEN - We hebben lange tijd weinig gehoord van Marike Jager. Niet gek, want ze heeft drie kinderen gekregen. Muziek schrijven zat er even niet in, maar nu zijn er nieuwe nummers, een nieuwe band en na de zomer een nieuw album.