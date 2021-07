Wachtgeldkwestie opgestapte wethouder in Epe maakt emoties los bij partij

Drie maanden is de grens die bepaalt of een wethouder na vertrek recht heeft op maximaal een half jaar wachtgeld of er twee jaar lang aanspraak op kan maken. Wiersinga stapte na drie maanden plus negen dagen op, wegens gezondheidsklachten en vanwege het effect van kritische artikelen in de krant. ‘In een dergelijke politieke context kan en wil ik niet als wethouder functioneren’, schreef hij. Had hij zijn ontslag na drie maanden min één dag ingediend, dan zou hij slechts zes maanden recht hebben gehad op wachtgeld. Dat zou neerkomen op 38.568 euro, een verschil van meer dan 100.000 euro.