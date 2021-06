Wachtrijen vol jongeren bij teststraten in Doetinchem en Ede: ‘Dat wordt weer ouderwets genieten’

Update Jongeren dreigen eerste stapavond mis te lopen door ict-problemen teststra­ten

19:32 Stichting Open Nederland, die via Testen voor Toegang de sneltesten regelt in opdracht van de overheid, probeert vanavond met man en macht de vandaag opgelopen achterstanden in het doorgeven van de testuitslagen weg te werken. Door lange wachtrijen bij locaties in diverse steden, maar vooral ook door technische problemen met het mailsysteem wachten veel jongeren nog op hun testuitslag. Vannacht gaan er in het hele land weer discotheken open, maar de stichting kan niet garanderen dat iedereen zijn uitslag op tijd binnen heeft.