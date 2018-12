Wagenings onderzoek: tien wolven struinden dit jaar door Nederland

WAGENINGEN - In Nederland zijn dit jaar tien wolven gesignaleerd, zes wijfjes en vier mannetjes. Dat is een forse stijging, want in de drie jaar daarvoor werden steeds maar één of twee wolven gezien in Nederland.

Ook lijkt het erop dat zich een wolvin definitief op de Veluwe heeft gevestigd. Een tweede wolvin leeft sinds het najaar in het Gelderse natuurgebied. Dat meldt Wageningen Environmental Research, een onderdeel van de Wageningen Universiteit.

Het instituut analyseerde wolvenkeutels die in de periode van januari tot en met oktober in Nederland werden gevonden. Ook zijn bijtwonden van schapen onderzocht waarin het DNA van wolven werd aangetroffen. Op basis van die data kon worden vastgesteld dat er tien verschillende wolven in Nederland actief waren.

Beschermde diersoort

,,De stijging is het gevolg van de groei van de wolvenpopulaties in ons omringende landen", zegt Roeland Vermeulen van natuurorganisatie Free nature en woordvoerder van Wolven in Nederland, een samenwerking van organisaties die met de wolf te maken hebben. Hij is blij met de komst van de wolf, maar benadrukt vooral dat we ‘een zorgplicht’ hebben. ,,De wolf is een beschermde diersoort die onderdeel van de natuur mag worden en blijven.”

De dieren struinen hoofdzakelijk door het noordoosten van Nederland, in de provincies Drenthe en Overijssel. De twee wolvinnen die lijken te blijven, hebben zich iets zuidelijker, op de Veluwe, gevestigd. ,,Het is een geschikte leefplek vanwege het afwisselende landschap en het vele voedsel.” In deze regio is ook de Achterhoek een geschikt leefgebied voor de wolf, zegt Vermeulen.

Schapenhouders maken zich zorgen over de komst van de wolf. Dat is niet zo gek, want met name zwervende wolven vergrijpen zich wel eens aan schapen. ,,Soms zijn het er een of twee, maar in Overijssel werden dit jaar in één nacht twintig schapen gedood.” Schapenhouders die dieren verliezen door de wolf, krijgen nu een schadevergoeding uit het Faunafonds.

Zwervers

Volgens Vermeulen doden vooral onervaren, zwervende wolven schapen. ,,Een schaap is een makkelijk hapje.” Zwervers zijn jonge wolven die het nest hebben verlaten en op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Wolvinnen zoeken een geschikte plek en markeren die met keutels, mannetjes zoeken een geschikt vrouwtje om zich bij te vestigen en een familie te beginnen.

Van de wolvinnen die nu op de Veluwe leven, is vastgesteld dat ze zich vooral voeden met Veluws wild, zoals edelherten, reeën en zwijnen. ,,Dat is normaal.” Beide wolven komen uit Duitsland. Met name de wolf die ten noorden van de A1 leeft, lijkt zich definitief in het natuurgebied te vestigen, omdat ze er al sinds juli woont. De andere wolvin is voor het eerst eind augustus ten zuiden van de A1 gesignaleerd. Zodra er welpen worden geboren, is er sprake van een gevestigde wolvenroedel.