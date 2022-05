Walibi doet geheimzinnig over komst van unieke achtbaan: dit weten we wél

Ja, er komt een nieuwe achtbaan in Walibi Holland en ja, de eerste ritjes worden in 2024 gemaakt. Maar meer wil het attractiepark in Biddinghuizen niet kwijt over de mysterieuze rollercoaster.

Volgens een intern memo, dat onlangs werd gelekt op een pretparkplatform, zou het gaan om een zogenoemde enkelspoorachtbaan: een stalen constructie met slechts één rail voor de karretjes. Mocht het inderdaad om dit specifieke model gaan, dan is dat een Europese primeur.

Monorail

Waar de meeste achtbanen twee sporen hebben, heeft de nieuwe achtbaan in Walibi er één. Daardoor zitten de passagiers in een enkele rij achter elkaar. Met snelheden tot 97 kilometer per uur zoeven treintjes over de rail. Door het ontwerp zijn single rail -achtbanen vaak compacter dan ‘traditionele’ rollercoasters.

Wereldwijd zijn er vijf single rail rollercoasters: een in Australië en vier in de Verenigde Staten. Deze zomer komt daar eentje bij, want in Californië wordt druk gebouwd aan de langste en hoogste enkelsporige achtbaan.

Twee jaar wachten

Marc Guffens, marketing- en salesdirecteur van Walibi, bevestigt dat er inderdaad een nieuwe attractie wordt gebouwd. ,,Onze directrice Mascha Taminiau is inderdaad in Amerika geweest om een achtbaancontract te tekenen”, vertelt hij. ,,Als alles volgens plan verloopt, kunnen Walibibezoekers over twee jaar een ritje maken.”

Quote De informatie die is gelekt, is deels waar en deels onvolledig Marc Guffens, Walibi Holland

Op andere vragen, over onder andere kosten, naam en thema, gaat Guffens niet in. ,,De informatie die is gelekt, is deels waar en deels onvolledig. Meer wil ik er niet over zeggen.” Hij betreurt het dat interne memo’s zijn verspreid. ,,Natuurlijk is het niet leuk als nieuwtjes voortijds uitkomen, maar dat beïnvloedt ons eigen communicatieritme niet.”

Plek onbekend

Volgens het bericht dat binnen het bedrijf werd gedeeld, wordt de rollercoaster gebouwd door de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction. Waar precies in het park de nieuwe achtbaan komt is nog onbekend, maar volgens speculaties op internet komt-ie tussen Xpress: Platform 13 en Goliath.

Bekijk hieronder een video van een vergelijkbare enkelspoorachtbaan in Idaho, Amerika.