Wamel krijgt de krant dankzij Jan, maar zijn krantenfiets kraakt. Hulp is onderweg: jongeren zamelen geld in per bierfiets

Traditio­neel circus komt naar Nijmegen: zigzaggen­de kamelen en springende lama’s, kan dat nog wel?

NIJMEGEN - Vliegensvlugge jongleurs, lenige acrobaten en doldwaze clowns. Maar ook kunstige kamelen, lama’s die over hekjes springen en paarden die een pirouette doen. Het circus is terug in Nijmegen, inclusief dierenoptredens. Kan dat anno 2022 nog wel?

9:03