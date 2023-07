Wanhoopskreet van moeder over gepeste dochter: ‘Ze wil alleen maar zichzelf kunnen zijn’

Oorlog Oekraïne LIVE | Twaalf gewonden bij raketin­slag bij Russisch café, niet ver van de grens met Oekraïne

In een café in Taganrog, niet ver van de Oekraïense grens in Rusland, zijn zeker twaalf gewonden gevallen door een explosie. Volgens de gouverneur van de regio is er een raket ingeslagen. Er liggen nog mensen onder het puin, melden Russische media. En de Russische president Vladimir Poetin wil Afrikaanse landen gratis munitie sturen om er de veiligheid te vergroten en zegt ook 23 miljard dollar (ongeveer 21 miljard euro) aan schulden weg te strepen. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.