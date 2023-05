Wanhoopsoffensief: Sanderink wil zijn imperium redden met angstaanjagende mails

Numidia raakt gewond tijdens shoot Het perfecte plaatje: ‘Gingen allemaal flitsen door mijn hoofd’

In Het perfecte plaatje op reis doen deelnemers er alles aan om de mooiste foto te maken. Dat dat niet altijd even veilig is, bleek in de tweede aflevering van het programma. Zangeres Numidia el Morabet (23) raakte voor de ogen van 936.000 kijkers gewond na een botsing met een sandboarder.