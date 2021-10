Wanhopige zzp’er Geert heeft 130.000 euro schuld: ‘Ik had in de vette jaren meer moeten sparen’

Man die overleed na aanrijding met tractor is Eritreeër van 31 die onderweg was naar familie

12:44 SINT ANTHONIS - Een 31-jarige fietser is overleden na een botsing met een tractor aan de Boxmeerseweg in Sint Anthonis zaterdagochtend. De man uit Eritrea die woonde in het AZC in Overloon, was onderweg naar het station van Boxmeer om familie te bezoeken.