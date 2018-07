Wapenexpert noemt diefstal wapens Justitie 'levensgevaarlijk'

Vrouw (40) in levensge­vaar na zuuraanval op plein in Antwerpen

14:11 Een vrouw verkeert in levensgevaar nadat zij werd overgoten met een bijtend zuur op het Antwerpse Sint-Jansplein. De 40-jarige vrouw was rond 12 uur ’s middags aan het wachten op een lijnbus toen ze werd benaderd door een man, vermoedelijk haar ex-vriend. Die gooide zuur over haar zicht en lichaam en vluchtte daarna weg. Het gaat mogelijk om zwavelzuur.