Wapenhandel in Nijmegen: zo ontmaskerden undercoveragenten een wapenbende

Alles is stil en donker. De straat in de Nijmeegse Wolfskuil verkeert in diepe slaap. Verdachte Twan slaapt bij zijn vriendin, bevestigen agenten in burger die de 49-jarige Nijmegenaar heimelijk schaduwen. Stilletjes sluipen acht gehelmde en gewapende agenten naderbij. Niet veel later denderen ze het rijtjeshuis binnen. ,,Politie, politie!’’

Dinsdag 27 februari 2018, vijf uur in de ochtend. In Nijmegen, Beuningen en Plasmolen vallen arrestatieteams woningen binnen. Vier mannen worden in de boeien geslagen. Woningen en loodsen worden grondig doorzocht. Bij de actie worden 140 agenten ingezet.

Diepgravend rechercheonderzoek

De arrestaties vormen het klapstuk van een diepgravend rechercheonderzoek naar een wapenbende uit Nijmegen. De groep zou de misdaadwereld van vuurwapens en munitie voorzien en de tokarevs hebben geleverd die in 2016 werden gebruikt bij de dodelijke schietpartij in het Nijmeegse winkelcentrum Malvert. Bij de criminele ruzie in café Istanbul werden twee broers doodgeschoten.

Het recherche-onderzoek richt zich vooral op de 49-jarige Nijmegenaar Twan van Z. en de 47-jarige Daniel B. uit Malden. Informanten uit het criminele milieu waarschuwen de politie dat beide mannen diep in de illegale vuurwapenhandel zitten. ‘De president van de Caloh Wagoh verkoopt nieuwe AK’s’, meldt de één. ‘Hij levert vuurwapens aan de Hells Angels’, tipt een ander het landelijke Team Criminele Inlichtingen (TCI) medio 2017.

Beruchte motorclub

Daniel B. is president van het Nijmeegse chapter van de Caloh Wagoh. Twee jaar na de oprichting in 2016 is deze motorclub berucht bij politie en OM. Leden figureren in diverse zware strafrechtelijke onderzoeken. Justitie beschouwt de ‘Zwarte Wagen’ na aanslagen en liquidaties als één van de gevaarlijkste outlaw-motorclubs van Nederland.

Daniel wordt als één van de kopstukken gespot op een landelijke bijeenkomst van de Caloh Wagoh waar ook Satudarah aanwezig is. Wegens drugshandel wordt hij eind juni 2017 uit zijn woning op het woonwagenkamp in Malden gezet.