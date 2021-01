Wasserij Moderna wordt overspoeld met vragen over vaccin door stom toeval

Man verborg zich drie maanden lang op druk vliegveld uit angst voor coronapan­de­mie

18 januari In Chicago is afgelopen weekend een man gearresteerd die zich drie maanden lang verborgen hield in een beveiligd deel van een vliegveld. De 36-jarige Aditya Singh uit Californië verstopte zich er omdat hij vanwege het coronavirus te bang was om terug naar huis te vliegen. Andere reizigers op luchthaven O’Hare gaven hem al die tijd te eten.