Wat een weer! Maar aan alle kale, blanke mannen: pas op

Het mocht dan vorige week wat fris zijn, de maanden april, mei en juni zijn gemiddeld extreem warm verlopen. De gemiddelde temperatuur over deze periode lag woensdag in De Bilt op 15,2 graden, met nog een paar warme juni-dagen te gaan.

Het oude record uit 2007 stond op 14,9 graden. Ook voor de KNMI-weerstations in deze regio, in Deelen (15,3), Hupsel (15,5), Volkel (15,5) en Arcen (15,9), is sprake van een record warm voorjaar. ,,Een warmterecord over zo'n lange periode, in bijna driekwart van het land, dat is echt bijzonder’’, zegt de Gelderse weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. Het zomerse weer houdt zeker tot en met volgende week aan.