Wat gebeurt er allemaal als het écht -23 wordt?

update Bras­se-ski­hut in Beek mag weer open: maar zonder glüh­wein

14:28 BEEK - De Brasse-skihut in Beek mag weer open. Woensdag grepen BOA’s in net nadat de skihut open ging omdat er ook alcohol (glühwein) aan de straat verkocht werd. Dat mag niet. De Glühwein is uit het assortiment gehaald, zodat de brasse-skihut vandaag weer open kan. ,,We zijn van 15.00 tot 20.00 uur open. We gaan er weer voor", aldus Romiley Veenhof van Brasserie Charley, zoals het etablissement naast de kerk doorgaans heet.