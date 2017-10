Wat is een transvrouw? Dat leggen we uit

Aanvankelijk hadden we het over een jonge vrouw die dood werd aangetroffen in een woning. Een dag later bracht de politie naar buiten dat het ging om een 32-jarige ‘transgender met vrouwelijke lichaamskenmerken’. Dat namen we zo over, want we willen onze lezers altijd zoveel mogelijk informeren. Daarin zijn we afhankelijk van de politie. Zelf komen we zelden op een plaats delict, laat staan dat we oog in oog komen met overleden of ernstig verwonde slachtoffers.