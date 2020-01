Wat is er aan de hand met deze beschimmelde auto langs de A1 bij Apeldoorn?

Dank

Daar gaan wij niet over, antwoordde Rijkswaterstaat, want de carpoolplaats is niet van ons; klop even aan bij de gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland, of bij de politie. De provincie verwees - met ‘dank voor de oplettendheid’ - naar de politie. En de politie reageerde niet.

Een maand later heeft ook een herhalingstweet van Lensink nog nergens toe geleid. Na een rondje van deze krant langs de vier instanties komt de provincie als aangewezen partij bovendrijven. Rijkswaterstaat herhaalt dat het terrein niet van haar is. De gemeente weet in elk geval dat zij hier niet over gaat. De politie onderneemt doorgaans wel actie op dit soort berichten, zegt een woordvoerder, maar of dat in dit geval ook is gebeurd - dat kan hij nu even niet opzoeken.