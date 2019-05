Wat is het woord van de meest gezochte crimineel van Nederland Ridouan Taghi waard?

Video Fred's driewieler is gestolen, en daarmee zijn vrijheid

20:03 NIJMEGEN - Verbijsterd is Fred Overweg (69). Zijn driewielerfiets met trapondersteuning is woensdag op klaarlichte dag gestolen op de Hessenberg, in het centrum van de stad. ,,Ik had die fiets, omdat ik gehandicapt ben. Ik heb een hersenbloeding gehad en ik heb een aandoening van mijn zenuwen. Met een kruk kan ik een meter of 200 lopen, dan houdt het op. Die fiets is een stuk van mijn vrijheid.”