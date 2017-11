Wat is jouw favoriete/irritantste cliché?

FEBO niet blij met 'schoe­nensnack­bar', FLOBO moet weg

11:30 ARNHEM - Snackbarketen FEBO heeft met succes bezwaar gemaakt tegen het opschrift boven de automatiek van Floris van Bommel in de schoenenzaak van Van Dael in de Rijnstraat in Arnhem. Er stond FLOBO boven de muur, waar je schoenen uit kunt trekken. Het was een knipoog naar het logo van FEBO.