Wat kun je doen met Hemelvaart? Vijf tips voor een uitje in de regio

Allereerst handig om te weten: wat doet het weer tijdens het hemelvaartweekend? Vanaf Hemelvaartsdag gaat de temperatuur weer verder oplopen en daarbij is het ook overwegend droog. ,,Fraai lenteweer voor tijdens het lange weekend dus’’, zegt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline in een eerder artikel op deze website.

Hommelsemarkt

Op Hemelvaartsdag is het voor veel Arnhemmers een echte traditie om de jaarlijkse Hommelsemarkt te bezoeken. Elk jaar staan er meer dan 350 marktkraampjes in en rondom de Hommelstraat en de Hommelseweg. Er is voor ieder wat wils. Denk aan huishoudartikelen, kleding, sieraden en nog veel meer.

Als je trek hebt gekregen van het vele snuffelen, hoef je je geen zorgen te maken. Op de markt zijn ook tal van kraampjes met eten en drinken te vinden, zoals schaafijs, friet en vers fruit. Je kunt de markt tussen 08.30 en 17.00 uur bezoeken en het advies is om zo min mogelijk met de auto te komen.

Volledig scherm De Hommelsemarkt in 2008. © Jan Wamelink.

Zin om tijdens Hemelvaart een dansje te doen? Op 18 mei zijn er heel wat festivals. Op het Vasimterrein in Nijmegen wordt het dansfestival Subcultuur gehouden. Net als vorig jaar kan je de hele dag genieten van house- en technomuziek. Tickets zijn nog beschikbaar en kosten 39,50 euro.

Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag is het voor sommige mensen een traditie om te gaan dauwtrappen. Mensen staan dan vroeg op om de dag fris en actief te beginnen met een wandeling of een fietstocht.

De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen gaan samen met een groep wandelliefhebbers op donderdag 18 mei dauwtrappen op de Lochemse Berg. De wandeling in Lochem is van 07.30 tot 10.00 uur en vooraf reserveren is noodzakelijk.

Volledig scherm Dauwtrappen met Hemelvaart, op de Lochemse Berg. © Nico Kloek

Fietsen en wijn, de perfectie combinatie: hotel Villa Ruimzicht houdt de Toer de Wijnboer. Een fietstocht van ongeveer 50 kilometer langs de wijnboeren van de Achterhoek. Meedoen kost 24,50 euro en tijdens elke stop krijg je een smakelijke verrassing.

Afscheid strandbar Stek

Het einde van strandbar Stek in Nijmegen is in zicht. Het hemelvaartweekend is het laatste weekend dat de strandbar geopend is. Er is namelijk geen nieuwe locatie voor de tent beschikbaar. Van donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei zijn er nog wat feestjes om het goed af te sluiten.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een uitje voor het hele gezin

Samen met de kinderen op pad? Op 19 mei houdt Campina voor de zestiende keer Open Boerderijdagen. Boerderijen door heel Nederland openen hun deuren voor bezoekers en de toegang is geheel gratis. Er zijn verschillende activiteiten voor het hele gezin, van het bekijken van het melkproces tot boerderijbingo.

Wil je weten waar melk uit de supermarkt vandaan komt? Ga dan zeker langs bij een boerderij in de buurt. Bekijk hier waar de Campina Open Boerderijdagen plaatsvinden. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur.

Een ander leuk uitje voor het hele gezin is naar het Afrika Museum in Berg en Dal. Op donderdag 18 en vrijdag 19 mei zijn er speciale activiteiten. Zo zijn er workshops wierook maken en metaalkunst.

Achterhoekse wandelvierdaagse

Wat ook mogelijk is: van 17 tot en met 20 mei meelopen met de Achterhoekse wandelvierdaagse. Je kiest zelf welke afstand je loopt: 12, 20, 30 of 40 kilometer en of je één of meerdere dagen mee wandelt. Kijk op de website voor meer informatie over de starttijden en het inschrijven.

Volledig scherm Deelnemers aan de Achterhoekse Wandelvierdaagse tijdens de ochtend van de eerste dag. © Theo Kock