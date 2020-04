Wat kunnen we dit weekend wél nog doen?

De bossen (niet verboden, maar niet handig vanwege corona en broedseizoen)

Er is natuurbeheerders alles aan gelegen om grote aantallen mensen de komende zonnige dagen weg te houden uit bossen en andere natuurgebieden. In Rhenen worden autoparkeerplaatsen bij en wegen naar natuurgebieden dit weekeinde afgesloten. Om te voorkomen dat mensen van heinde en verre afreizen voor een fijne wandeling op de Utrechtse Heuvelrug.



Staatsbosbeheer, grootgrondbezitter in natuurgebieden, heeft daarnaast plekken waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden op voorhand al afgesloten en zet extra toezichthouders in. Een extra beperking voor mensen die toch natuurgebieden in willen trekken is dat de broedperiode is aangebroken. Om die reden zijn bepaalde wandelpaden afgesloten.



Er wordt nadrukkelijk gecontroleerd of iedereen afstand houdt. En wie dat niet doet riskeert een boete van maximaal 490 euro.