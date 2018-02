'Wat moet Deedee (4) moederziel alleen in Liberia?'

,,Na Deedees geboorte in Engeland moest ik voor familiezaken terug naar Liberia’’, zegt overgrootmoeder Grigsby, die over de Nederlandse nationaliteit beschikt en dus vrij mag reizen. ,,Mijn moeder was stervende en had mij nodig.’’



Grigsby nam haar achterkleinkind mee naar het Afrikaanse land. ,,En daar word ik nu voor gestraft.’’



Want toen Grigsby in 2016 uiteindelijk met Deedee terugkwam naar Nederland, is volgens de Immigratie- en Nationalisatiedienst niet de juiste procedure doorlopen om het kind aan een verblijfsvergunning te helpen.



En hoewel Grigsby het wettelijk gezag heeft over de kleuter, dreigt nu uitzetting voor het meisje, dat niet over een geldige vergunning beschikt. ,,Liberia is een land waar niemand voor haar zal zorgen’’, zegt de bezorgde overgrootmoeder. ,,Ze heeft daar niets en niemand. In Nederland voelt ze zich thuis.’’