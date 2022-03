Wat te doen als je een wolf tegenkomt? Tips van een wolvenkenner: ‘Allereerst: geniet ervan!’

Nederlan­ders gered van stuurloos jacht bij Colombia

De Colombiaanse kustwacht heeft de opvarenden van een Nederlands zeilschip gered aan de noordkust in de Caribische Zee. De Liberty C was door een technisch mankement stuurloos geworden en dreef ruim vijf kilometer uit de kust bij Riohacha. Het vaartuig zou eigendom zijn van een Nederlandse onderneming die in de regio zeilvakanties verzorgt.

16:20