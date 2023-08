Wat vind jij van katten? Kunnen ze lekker hun gang gaan of is de overlast te groot?

Oorlog Oekraïne LIVE | EU-chef wil 10.000 Oekraïense militairen extra trainen, Rusland praat met Turkije over graandeal

Rusland heeft woensdag meerdere regio's in Oekraïne bestookt met raketten, drones en artillerievuur. Daarbij zijn zeker vijf burgers omgekomen. Twee slachtoffers vielen in de hoofdstad Kyiv, dat de zwaarste aanval sinds de lente beleefde. Rusland zwoer eerder wraak voor een aanvalsgolf met Oekraïense drones op Russisch grondgebied, afgelopen nacht. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.