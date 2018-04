Wat zijn uw ervaringen met Avatar?

Adriana Achterkamp (65) uit Steenderen heeft de trainingen gevolgd en deelt de kritiek niet. Integendeel. ,,Avatar betekent voor mij heel veel. Ik handel veel meer vanuit mijn gevoel. Niet vanuit wat anderen zouden willen of van je verwachten.'' Als Avatar een sekte is, dan zijn voetbalclubs en Tupperwareparty's dat ook, vindt ze. ,,Avatar is een cursus zelfontwikkeling waarin je werkt aan persoonlijke verantwoordelijkheid, compassie en dienstbaarheid aan anderen.''



Als je prettiger in je vel zit, dan word je minder snel ziek en wordt de wereld een fijnere plek om te leven, is de gedachte van Avatar, zegt Loes Wijffels (49) uit Nijmegen. Ze heeft meer dan 13.000 euro uitgegeven aan trainingen. ,,En die waren elke euro waard. Ik ben veel zelfverzekerder geworden. Vroeger was ik verlegen en gestrest.'' Bovendien kan ze de rest van haar leven gratis cursussen blijven volgen.



De Gelderlander is heel erg benieuwd naar uw ervaringen met Avatar, van mensen uit onze regio. Bent u superenthousiast nadat u de cursus heeft gevolgd? Of heeft u juist negatieve ervaringen? Bent u ooit door uw baas naar een Avatar-training gestuurd? Kent u leerkrachten in het onderwijs die deze technieken toepassen in de klas? We willen het graag van u weten. Mailt u naar n.opten@gelderlander.nl.