Water in de Rijn, Waal en IJssel staat extreem laag, bedrijven in de problemen: ‘Dit nog nooit gezien’

Zelfs de hond glijdt uit in woonboot die schots en scheef droog ligt: ‘Vroeger waren extremen veel minder’

ARNHEM - De extreme droogte en lage waterstand van de Rijn brengt steeds meer woonboten in Arnhem in de problemen. Trokken afgelopen week woonbootbewoners aan de Onderlangs al aan de bel, ook bij De Praets en de Rosandepolder wordt de toestand kritiek. En het water blijft nog wel even zakken, voorspelt Rijkswaterstaat.

26 juli