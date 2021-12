Water in de rivieren opvallend lang al heel laag: gevolgen voor scheepvaart en natuur, ‘maar het gaat regenen’

,,Je merkt het niet zo, maar in Nederland is het momenteel best droog’’, stelt waterstanddeskundige Alphons van Winden van Bureau Stroming in Ubbergen. ,,Dat het water in de rivieren momenteel laag staat, is op zich niet zo opvallend, wél dat dat nu al zo’n lange periode is.’’



Al sinds half oktober is het waterpeil in bijvoorbeeld de Waal, Rijn en IJssel laag. En dat dat aanhoudt tot begin december is relatief zeldzaam. ,,Dat komt maar één keer in de tien à vijftien jaar voor.’’