Water is niet genoeg, inwoners van Geldermalsen verdienen ook financiële vergoeding

Een bezoekje aan Electrabel: dan ben je óf knettergek, óf levensmoe

22:38 NIJMEGEN - Waren het vloggers? Oud-ijzerdieven? Skyrunners? Feestgangers? De politie weet niet wat de twee personen bezielde die maandagavond het verlaten Electrabel-terrein in Nijmegen betraden. ,,Helaas hebben we ze niet meer kunnen aanhouden. We kunnen het ze niet meer vragen."